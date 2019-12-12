Власти Казани определили, в какие дни будущего года на платных парковках можно оставить авто даром

Исполком Казани определил праздничные дни, когда муниципальные парковки не будут взимать плату за оставленный автомобиль. Постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов города.

Оставить машину бесплатно на муниципальной парковке можно будет в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников: с 1 по 8 января, 24 февраля, 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября, а также в дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Как всегда, в ночное время (с 21.00 до 7.00) и в воскресенье (круглосуточно) — плата за размещение автомобилей на муниципальных уличных парковках не взимается. Со схемой расположения парковок можно ознакомиться на сайте «Казанский паркинг».

Ранее сообщалось, что в России уменьшат размеры парковочного места.