В России уменьшат размеры парковочного места

Во втором квартале 2020 года в России собираются утвердить национальный стандарт, предполагающий возможность сужения размера парковочных мест для легковых машин в городах.

На данный момент размер парковочного места для автомобиля составляет 2,5 м в ширину и 5,3 м в длину. Новый стандарт предлагает при параллельной парковке вдоль дороги определить размеры парковочного места от 2 до 2,5 м в ширину и от 5,5 до 6,5 м в длину. В случае если парковка расположена под углом к дороге, то размер одного места составит 2,5 м в ширину на 5 м в длину, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Ранее на парковках Казани появились новые дорожные знаки.