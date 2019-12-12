За ночь в Башкирии произошло два пожара со смертельными исходами

Фото: МЧС по РБ

Минувшей ночью в Башкирии произошло два пожара, жертвами которого стали двое мужчин. Причины возгораний устанавливаются.

В половине первого ночи на пульт дежурного поступила информация о горении дома по улице Северной в деревне Бахтыбаево Бирского района республики. На момент прибытия пожарных горели бревенчатый дом и сарай. После тушения и разбора конструкций спасатели обнаружили тело погибшего 50-летнего мужчины.

Второй смертельный пожар произошел под утро на улице Советской в поселке Кандры Туймазинского района республики. Горела квартира на втором этаже многоквартирного кирпичного дома. Пожарные успели эвакуировать из здания 12 человек. В ходе тушения огня обнаружено тело мужчины 1940 года рождения.

Ранее в Татарстане из-за неисправных электроприборов сгорели дом, гараж и баня.