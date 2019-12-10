В Татарстане из-за неисправных электроприборов сгорели дом, гараж и баня

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Елабужском районе Татарстана ранним утром сгорел частный дом. Погибших нет, с ожогами лица и дыхательных путей госпитализирован хозяин. Огонь полностью уничтожил дом, пристрой, баню и гараж.

Сообщение о пожаре поступило около 5 утра. Когда пожарные прибыли в деревню Колосовку в Елабужском районе, обнаружили охваченные огнем бревенчатый дом, пристрой к нему, баню и гараж. Огонь был потушен всего за полчаса, однако площадь пожара составила 160 кв. м.

44-летний хозяин дома получил ожоги лица и верхних дыхательных путей. Он передан медикам.

Предварительно, причиной пожара стала нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Ранее на пожаре в Апастове спасли двух детей и двух взрослых.