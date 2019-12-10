Новости происшествий

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане из-за неисправных электроприборов сгорели дом, гараж и баня

10:03, 10.12.2019
В Татарстане из-за неисправных электроприборов сгорели дом, гараж и баня
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Елабужском районе Татарстана ранним утром сгорел частный дом. Погибших нет, с ожогами лица и дыхательных путей госпитализирован хозяин. Огонь полностью уничтожил дом, пристрой, баню и гараж.

Сообщение о пожаре поступило около 5 утра. Когда пожарные прибыли в деревню Колосовку в Елабужском районе, обнаружили охваченные огнем бревенчатый дом, пристрой к нему, баню и гараж. Огонь был потушен всего за полчаса, однако площадь пожара составила 160 кв. м.

44-летний хозяин дома получил ожоги лица и верхних дыхательных путей. Он передан медикам.

Предварительно, причиной пожара стала нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Ранее на пожаре в Апастове спасли двух детей и двух взрослых.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров