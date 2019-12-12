Директор «Ак Барса» о потолке зарплат: «Должны быть очень выверенные совместные решения»

Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ввести потолок зарплат для клубов.

«Горячий вопрос — по потолку зарплат. Я понимаю прекрасно все стороны. И КХЛ, и клубы с небольшим бюджетом и, конечно, тех, у кого он большой. Их лидеры видят, сколько в НХЛ зарабатывают. Возможно, что развитие хоккея, и популярность тоже от этого зависят, это немаловажно. Поэтому должны быть очень выверенные совместные решения.

Что касается размера площадок, то со временем должен появиться некий стандарт освещенности и звука, и размеров площадки. И потихоньку мы должны подтягивать к этому стандарту всю инфраструктуру», — сказал Усманов.

Напомним, потолок зарплат для клубов КХЛ на сезон 2020/2021 составит 900 млн рублей. Зарплатная ведомость «Ак Барса» на нынешний сезон приближается к 2 млрд рублей.

Таким образом, казанской команде летом предстоит серьезно разгрузить свой состав, чтобы войти в новый потолок зарплат в КХЛ.