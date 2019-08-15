«Ак Барс» тратит на зарплаты игроков почти 2 млрд рублей в год, больше только у ЦСКА и СКА

Хоккейный клуб «Ак Барс» в минувшем сезоне чемпионата КХЛ потратил 1,9 млрд рублей на выплаты заработной платы игрокам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на КХЛ и портал «Чемпионат».

Издание отмечает, что суммарная стоимость контрактов «Ак Барса» начиная с сезона 2008/09 годов выросла почти в три раза. Изначально в Казани тратили на хоккеистов около 600 млн рублей.

При этом по затратам на зарплаты игроков «Ак Барс» занял третье место в лиге, сразу после чемпиона страны ЦСКА и питерского СКА, базовых клубов сборной России. Там на выплаты хоккеистам тратили в прошлом сезоне 2,1 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» завершил 2018 год с убытком в 16,2 миллиона рублей.