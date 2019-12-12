Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции РФ. Он отметил, что основной закон страны начинается со слов «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…»

«Приоритетное значение при этом для нас имеют статьи, определяющие принципы федеративного устройства, закрепляющие статус и равенство субъектов Российской Федерации, гарантирующие право народов на сохранение и развитие родных языков и культур», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Глава республики подчеркнул, что в Татарстане реализуют конституционные принципы социального государства.

«Уверен, что все мы в полной мере осознаем огромное значение нашего Основного Закона и будем и впредь во всем следовать заложенным в нем принципам», — заключил президент РТ.