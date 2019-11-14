«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

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Киностудия «Союзмультфильм» начнет работу над новыми сериями мультсериала «Ну, погоди!». Новый цикл будет запущен летом 2020 года.

«Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про «Ну, погоди!», — приводит «РИА Новости» слова предправления студии Юлианы Слащевой.

Напомним, что по результатам опроса ВЦИОМ 65 процентов россиян назвали любимым мультфильмом «Ну, погоди!». За ним следуют «Каникулы в Простоквашино» и «Маша и медведь».