Экс-гендиректор «Татмедиа» опубликовал мем по случаю своего ухода из компании

Фото: @kuzmintatmedia

Бывший гендиректор «Татмедиа» опубликовал в «Инстаграме» мем по случаю своего ухода из компании. На картинке он и компания разъезжаются по разным дорогам.

«Четыре интересных года в «Татмедиа»! Спасибо коллегам за эффективность и высокий профессионализм! Пришло время двигаться дальше, и поэтому говорю лишь: «До свидания, сау булыгыз!» Еду рядом!» — подписал Кузьмин иллюстрацию.

Ранее на медиарынке Татарстана произошли важные кадровые перестановки. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о намерении назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова. Андрей Кузьмин возглавлял республиканский медиахолдинг 4 года, о его новом месте работы пока ничего не известно.