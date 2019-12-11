Минниханов обсудил проект по повышению нефтедобычи на месторождениях «Татнефти»

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы реализации пилотного проекта применения технологии MOL — ПАВ-полимерного заводнения на месторождениях «Татнефти». Сегодня в рамках рабочего визита в Братиславу глава республики посетил нефтеперерабатывающий завод «Словнафт».

В здании администрации завода состоялась встреча с представителями «Словнафт» и компании MOL.

Пилотный проект предполагает повышение нефтедобычи с помощью химических средств. Также делегация Татарстана обсудила возможность использования разработки компании MOL резино-модифицированного битума в автодорожном строительстве республики.

С помощью улучшенной технологии, предполагается, что битумы будут выдерживать перепады температур, характерные для климата республики, а также высокие нагрузки.

Рустам Минниханов заявил, что возможность применения битумов в автодорожном строительстве актуально для Татарстана и России в целом. Кроме того, глава республики отметил, что руководство региона приветствует расширение сотрудничества между «Татнефтью» и «Словнафтом».

Напомним, обе компании связывают партнерские отношения, в июле 2019 года во время визита председателя парламента Словацкой республики Андрея Данко было подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Татнефть» и компанией «Словнафт», передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл вчера вечером с рабочим визитом в Словакию.