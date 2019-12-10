Минниханов прибыл с рабочим визитом в Словакию

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня вечером с рабочим визитом в Братиславу (Словакия). Он продлится до 11 декабря.

В рамках визита глава РТ посетит нефтеперерабатывающий завод «СловНАФТ» и встретится с представителями руководства группы компаний. Также в Министерстве иностранных и европейских дел Словакии состоится встреча Минниханова с государственным секретарем ведомства Лукашем Паризеком, сообщает пресс-служба президента РТ. Запланированы встречи главы РТ с председателем парламента страны Андреем Данко, вице-премьером правительства, министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Габриэлой Матечной, министром экономики Петером Жигой.

Кроме того, в Братиславе пройдет деловой форум «Татарстан — Словакия» с участием представителей словацких и татарстанских предприятий. Минниханов также примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу павшим советским войнам «Славин» в Братиславе.

Рабочий визит Рустама Минниханова в Словацкую Республику продлится до 11 декабря 2019 года.