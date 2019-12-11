Ткачев занимался в звене с Бурдасовым и Кузьменко перед стартом Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею провела открытую тренировку в преддверии старта Кубка Первого канала.

Нападающий «Ак Барса» Ткачев занимался в одном звене с Бурдасовым и Кузьменко, а защитник Лямкин работал в паре с игроком «Салавата Юлаева» Сергеевым. Лучший бомбардир КХЛ Сошников составил тройку вместе с Ткачевым (СКА) и Якимовым.

Все сочетания звеньев сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов

«Белые»: Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов;

«Синие»: Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — В. А. Ткачёв — Бурдасов;

«Красные»: Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;

«Оранжевые»: Лямкин — Сергеев, Слепышев — Карнаухов — Кетов;

«Зелёные»: Дронов, В. Э. Ткачев — Якимов — Сошников.

Капитаном команды на Кубок Первого канала назначен нападающий Кетов.