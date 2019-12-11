Водитель грузовика со сладостями на миллион рублей пропал по дороге в Казань

Фото: Водитель грузовика. Фото © Соцсети

Дальнобойщик, перевозивший сладости, пропал по дороге в Казань. Мужчина доставлял кондитерские изделия на общую сумму около миллиона рублей.

Как сообщает Life.ru, в назначенный день дальнобойщик не приехал в город. Оператор-логист связался с ним по телефону, пытаясь узнать о местонахождении. В ответ мужчина произнес лишь фразу «Я вам ничего не скажу». После этого связь с ним оборвалась.

По данным источника издания, мужчина не в первый раз «угоняет» товар. Ранее он не довез до Екатеринбурга бытовую химию на 8 миллионов рублей.

Отметим, что на днях Казань ожидает приезд рождественских грузовиков Coca-Cola.