Андрей Аршавин: «При системе «осень-весна» результаты в еврокубках стали хуже. Вторая лига умерла»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с резкой критикой системы «осень-весна» и заявил о необходимости реформирования футбола в России.

«Сторонники перехода на «осень-весна» говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха, и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает.

Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату. Как сказал Семак, прямых параллелей нет, можно играть и с отдыха, и последнюю игру, и первую. Все зависит от данного конкретного дня, и как готова команда.

Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?» — сказал Аршавин в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Зенит» крупно уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков с четвертого места в группе.