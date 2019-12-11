«Зенит» крупно уступил «Бенфике» и вылетел из еврокубков

«Зенит» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил португальской «Бенфики» (0:3).

Решающим в игре стал десятиминутный отрезок после перерыва. Хозяева поля дважды забили в ворота «Зенита» и спокойно довели матч до победы. В концовке встречи форвард питерцев Азмун отметился автоголом и установил окончательный счет.

Таким образом, «Зенит» занял четвертую строчку в группе и вылетел из еврокубков, лишившись шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы.

«Бенфика» (Португалия) — «Зенит» (Россия) — 3:0 (0:0)