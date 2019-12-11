Кредитный портфель ВТБ в Татарстане превысил 158 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос на 13% и на 1 октября достиг 158,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на отчетную дату составил 159,2 млрд рублей, увеличившись на 23%.

Наибольший рост по итогам отчетного периода достигнут в сегменте розничного кредитования. С начала года кредитный портфель физлиц ВТБ в республике увеличился на 26% и на 1 октября составил 87,8 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 51,6 млрд рублей (прирост с начала года — 34%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 28,9 млрд (+20%), автокредитования — 5,4 млрд (+4%).

Всего с начала года жители региона оформили в ВТБ кредиты на сумму 32,9 млрд рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Больше половины этой суммы — 17,1 млрд рублей — составили ипотечные кредиты (+17% к показателю 2018 года). Объем выдачи кредитов наличными превысил 13 млрд рублей (+8%), автокредитов — 2,7 млрд (+6%). Портфель привлеченных средств физлиц за девять месяцев вырос на 17%, до 84,1 млрд рублей.

В корпоративном бизнесе серьезный рост зафиксирован по направлению привлечения. Портфель ресурсов юрлиц за девять месяцев 2019 года составил 75,1 млрд рублей, увеличившись с начала года почти на треть. В сегменте среднего и малого бизнеса портфель привлеченных средств также продемонстрировал рост в 8%, до 36,9 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративного бизнеса на по итогам трех кварталов 2019 года превысил 71 млрд рублей. Объем займов предприятий среднего и малого бизнеса за отчетный период увеличился на 9%, до 37,6 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина прокомментировала: «В регионе мы наблюдаем устойчивый рост спроса на продукты и услуги ВТБ как у бизнеса, так и у населения. За отчетный период наибольший рост продемонстрировал розничный портфель кредитов. Это доказывает, что мы верно следуем стратегии развития банка, глубоко анализируем потребности клиентов, предлагаем актуальные банковские продукты и сервисы. Большая работа идет по переводу сервисов в онлайн, чтобы к 2022 году 100% продуктов были доступны клиентам в цифровых каналах. Мы хотим, чтобы частные клиенты и юрлица, в первую очередь, думали о ВТБ, когда им понадобится финансовая услуга».

Банк ВТБ (ПАО)

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