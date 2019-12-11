Родион Амиров: «Никакого разговора с тренерами сборной не было»
Нападающий «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России Родион Амиров прокомментировал свое непопадание в состав национальной команды на молодежный чемпионат мира.
— Какие эмоции переживаешь, что не попал в состав молодежной сборной на чемпионат мира?
— Да, не попал. Это тема уже пройденная, сейчас больше занимает работа в клубе.
— Что говорили тренеры после Суперсерии в Канаде?
— Никакого разговора не было.
— Теперь можно сосредоточиться на играх за «Салават Юлаев» и не придется разрываться между сборной и клубом.
— Конечно, приятно было бы поехать на чемпионат мира, но не вызвали — значит не вызвали. Буду работать в клубе и доказывать, что я готов, — сказал Амиров.
Напомним, что в расширенный список сборной России на МЧМ-2020 попали три игрока «Ак Барса» и один хоккеист «Нефтехимика»СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым