Родион Амиров: «Никакого разговора с тренерами сборной не было»

Нападающий «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России Родион Амиров прокомментировал свое непопадание в состав национальной команды на молодежный чемпионат мира.

— Какие эмоции переживаешь, что не попал в состав молодежной сборной на чемпионат мира?

— Да, не попал. Это тема уже пройденная, сейчас больше занимает работа в клубе.

— Что говорили тренеры после Суперсерии в Канаде?

— Никакого разговора не было.

— Теперь можно сосредоточиться на играх за «Салават Юлаев» и не придется разрываться между сборной и клубом.

— Конечно, приятно было бы поехать на чемпионат мира, но не вызвали — значит не вызвали. Буду работать в клубе и доказывать, что я готов, — сказал Амиров.

Напомним, что в расширенный список сборной России на МЧМ-2020 попали три игрока «Ак Барса» и один хоккеист «Нефтехимика»