Мифтахов, Журавлев и Грошев — в расширенном составе сборной России на МЧМ-2020. Ротенберга и Амирова нет

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею назвал расширенный список игроков для подготовки к молодежному чемпионату мира в Чехии (МЧМ-2020).

Для участия в сборе вызваны 28 игроков. В числе приглашенных оказались три игрока «Ак Барса» — вратарь Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлев и нападающий Дмитрий Воронков. Также на сбор вызван форвард «Нефтехимика» Максим Грошев.

Отметим, что тренерский штаб не вызвал нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова и форварда питерского «Динамо» Павла Ротенберга, ранее сыгравших за сборную в Суперсерии в Канаде.

Вратари: Амир Мифтахов («Ак Барс»), Ярослав Аскаров (СКА), Даниил Исаев («Локомотив»);

Защитники: Даниил Журавлев («Ак Барс»), Данила Галенюк (СКА), Михаил Гордеев (ХК «Сочи»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА), Сергей Телегин («Югра»);

Нападающие: Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Никита Александров («Шарлоттаун»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Лев Комиссаров («Звезда»), Илья Круглов («Динамо» Москва), Александр Хованов («Монктон»), Захар Шабловский («Спартак»).

Молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.