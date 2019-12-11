Россияне определили размер справедливой минимальной заработной платы

Больше трети российских граждан считают, что минимальная зарплата работающего человека должна быть выше 50 тысяч рублей. Такие данные публикует Общественная палата по итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Около 35% россиян назвали минимальную сумму 50 тысяч рублей. Чуть меньше (31%) считают, что справедливый минимальный доход должен составлять 40—50 тысяч рублей, 20% считают, что 30—40 тысяч рублей, 10% — что 21—30 тысяч рублей, передает «РИА Новости».

Ранее были опубликованы результаты исследования регионов России по уровню зарплат. Татарстан не вошел в 30-ку регионов, заняв 39-е место. Зарплату более 100 тысяч рублей здесь получают всего 2,7% работников. Менее 15 тысяч здесь зарабатывают 12% населения. Чаще всего работодатели предлагают зарплату на уровне 20—42 тыс. рублей.