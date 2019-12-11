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Россияне определили размер справедливой минимальной заработной платы

10:08, 11.12.2019
Россияне определили размер справедливой минимальной заработной платы
Фото: realnoevremya.ru

Больше трети российских граждан считают, что минимальная зарплата работающего человека должна быть выше 50 тысяч рублей. Такие данные публикует Общественная палата по итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Около 35% россиян назвали минимальную сумму 50 тысяч рублей. Чуть меньше (31%) считают, что справедливый минимальный доход должен составлять 40—50 тысяч рублей, 20% считают, что 30—40 тысяч рублей, 10% — что 21—30 тысяч рублей, передает «РИА Новости».

Ранее были опубликованы результаты исследования регионов России по уровню зарплат. Татарстан не вошел в 30-ку регионов, заняв 39-е место. Зарплату более 100 тысяч рублей здесь получают всего 2,7% работников. Менее 15 тысяч здесь зарабатывают 12% населения. Чаще всего работодатели предлагают зарплату на уровне 20—42 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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