Исследование: Татарстан не вошел в 30-ку регионов по уровню зарплат

Аналитики составили рейтинг регионов России по уровню зарплат. Ожидаемо, что в число лидеров вошла Москва и северные и дальневосточные регионы, благодаря надбавкам. А вот Татарстан не вошел даже в 30-ку рейтинга.

Основным показателем ранжирования считалась доля высокооплачиваемых наемных работников, получающих от 100 тыс. рублей после вычета налогов. Плюс подсчитана доля низкооплачиваемых работников с зарплатой до 15 тыс. рублей и диапазон самых распространенных окладов.

Согласно инфографике «РИА Новости», в первую десятку рейтинга вошли Москва, Ямало-Ненецкий округ, Санкт-Петербург, Сахалин, Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область.

Татарстан занял лишь 39-ю строчку рейтинга. Зарплату более 100 тысяч рублей здесь получают всего 2,7% работников. Менее 15 тысяч здесь зарабатывают 12% населения. Чаще всего работодатели предлагают зарплату на уровне 20—42 тыс. рублей.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими вознаграждениями руководителей. В нем лидирует нефтегазовая сфера, где топ-менеджеры могут рассчитывать на $3,28 млн.