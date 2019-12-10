В КФУ рассказали, когда в Казань придет похолодание

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал, что погода в предстоящую декаду в Казани изменится в сторону похолодания.

Также эксперт объяснил, с чем связано декабрьское потепление. «Значительная аномалия тепла обусловлена тем, что мы находимся на южной периферии — в теплом секторе циклона, центр которого располагается в Белом море, также накладывают свой отпечаток южные потоки воздуха», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, погода сменится в четверг в связи с прохождением холодных фронтов.

Помимо этого, Переведенцев рассказал, что в эти дни среднесуточная температура воздуха должна составлять 8,2°С , однако по факту этот показатель завышен. Так, с 10 по 19 декабря среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4°С .

Ученый отметил, что предстоящие выходные в Казани будут солнечными. В субботу, 14 декабря, столбик термометра опустится до -6°С днем и до -9°С ночью. В воскресенье ожидается до -7°С днем и до -8°С ночью, передает пресс-служба КФУ.

Ранее россиянам пообещали «розовую зиму».