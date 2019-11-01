Россиянам пообещали «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в зимние месяцы на территории страны будут около или выше нормы, а россиян ждет «розовая зима».

«В целом да, зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — передает «Интерфакс» его слова.

По выпадаемым осадкам зима будет близкой к обычным значениям, однако дефицит возможен на юге европейской территории России, а в Западной Сибири и Таймыре возможен из переизбыток, рассказал эксперт.

Метеоролог объяснил, почему использует термин «розовый» с определенной опаской. По его словам, в 2107 году, рассказывая журналистам о комплексном прогнозе на лето по России, он использовал это слово, охарактеризовывая погоду.

Он демонстрировал прогностические карты РФ на летние месяцы, густо закрашенные светло-красным цветом — он означает температуру около и выше нормы. Позже Вильфанду пришлось объяснять, что он имел в виду.

«Иногда метеорологи стремятся подыграть журналистам. У меня негативное отношение к таким прилагательным. Нужно говорить все-таки на определенном языке, профессиональном», — заключил он.

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