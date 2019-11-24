Новости общества

15:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сергея Шнурова впервые оштрафовали за мат на концерте в Москве

14:48, 24.11.2019
Сергея Шнурова впервые оштрафовали за мат на концерте в Москве
Фото: realnoevremya.ru

Вчера после совместного концертана «ЦСКА Арена» в Москве рэпера Noize MC и группы Сергея Шнурова «Ленинград» полицейские выписали обоим штраф в 500 рублей за обсценную лексику.

Noize MC и группа Сергея Шнурова «Ленинград» устроили музыкальный баттл. Во время поединка артисты использовали ненормативную лексику. Победителя выбирали зрители. Со счетом 4:3 победил Сергей Шнуров, сообщают «Известия».

После концерта артистов задержала полиция. Им обоим выписали штраф в размере 500 рублей.

Ранее Шнуров допустил смену фронтмена группы «Ленинград».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров