Сергея Шнурова впервые оштрафовали за мат на концерте в Москве

Вчера после совместного концертана «ЦСКА Арена» в Москве рэпера Noize MC и группы Сергея Шнурова «Ленинград» полицейские выписали обоим штраф в 500 рублей за обсценную лексику.

Noize MC и группа Сергея Шнурова «Ленинград» устроили музыкальный баттл. Во время поединка артисты использовали ненормативную лексику. Победителя выбирали зрители. Со счетом 4:3 победил Сергей Шнуров, сообщают «Известия».

После концерта артистов задержала полиция. Им обоим выписали штраф в размере 500 рублей.

Ранее Шнуров допустил смену фронтмена группы «Ленинград».