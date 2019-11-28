ДУМ РТ презентовало перевод смыслов Корана на русском языке членам ГСВ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на площадке V ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» презентовал издание перевода смыслов Корана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов».

Над переводом семь лет коллективно работали более 40 специалистов: хафизов, специалистов по кыраатам, фикху, акыде, филологов со знанием русского и арабского языков. Использовано 28 тафсиров ученых Ахлю Сунна валь Джама’а.

Авторы постарались избежать устаревшей и чрезмерно возвышенной лексики и выражений, заимствований из церковнославянского языка и ушли от ошибок, содержащихся в существующих переводах. Среди недостатков прежних работ выделены смысловые и канонические ошибки — придание Аллаху неподобающих качеств (хитрость, обман), смыслов телесности (рук, глаз, утверждения на Троне и т.п.), а также недопустимые описания пророков, сообщают в пресс-службе ДУМ РТ.

Ранее в Москве представили издание перевода смыслов Корана на татарском языке.

