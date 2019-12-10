Зампред Верховного суда Татарстана выступил экспертом на семинаре Совета Европы в Минске

Зампредседателя Верховного суда РТ Максим Беляев принял участие в семинаре Совета Европы, организованном для судей. Представитель Татарстана выступил в качестве международного эксперта.

Семинар был посвящен альтернативам уголовному наказанию. Беляев рассказал о способах разрешения уголовно-правовых конфликтов и практике освобождения от уголовной ответственности с применением судебного штрафа, передает пресс-служба ВС РТ.

Напомним, что Максим Беляев выступал соавтором книг «Бандитская Казань» и «Бандитский Татарстан». В ноябре стартовали продажи новой части «Бандитского Татарстана», также созданной Беляевым.