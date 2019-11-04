В Казани стартовали продажи книги «Бандитский Татарстан — 2»

Сегодня в казанских книжных магазинах стартовали продажи новой книги заместителя председателя Верховного суда Татарстана Максима Беляева «Бандитский Татарстан — 2». Она станет продолжением серии о криминальных историях Казани и республики.

Первая книга серии, которую Беляев написал в соавторстве со старшим помощником руководителя СУ СКР по РТ Андреем Шептицким, «Бандитская Казань» стала бестселлером в книжных магазинах столицы РТ.

«Бандитский Татарстан — 2» рассказывает о преступной группе майора милиции Абакумова, которая убивала женщин и детей. Упоминаются такие группировки, как «Новотатарка» из Казани и «Мамшовские» из Нижнекамска. Также автор передает историю о войне группировок «Перваки» и «Высотная».