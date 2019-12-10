Казанский ЦУМ раскрыл подробности реконструкции фуд-холла

Руководство Казанского ЦУМа раскрыло подробности реконструкции торгового комплекса. В частности, стало известно каким станет фуд-холл обновленного ТЦ.

На пресс-конференции представители ЦУМа рассказали, что к следующей зиме там откроется 3 больших ресторана и 14 корнеров. В фуд-холле будут представлены разные кухни мира.

Планируется изменить дизайн помещений внутри ТЦ и планировку. При этом фасад пока останется в прежнем виде, передает корреспондент «Реального времени».

Работы начнутся после Нового года, а завершить их планируется к зиме 2020 года.

Напомним, что о планах провести реконструкцию в ЦУМе ужа сообщали. Тогда говорилось, что обновленный фуд-холл должен стать точкой притяжения посетителей из других районов.