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Казанский ЦУМ раскрыл подробности реконструкции фуд-холла

11:21, 10.12.2019 1
Казанский ЦУМ раскрыл подробности реконструкции фуд-холла
Фото: google.com/maps / скриншот

Руководство Казанского ЦУМа раскрыло подробности реконструкции торгового комплекса. В частности, стало известно каким станет фуд-холл обновленного ТЦ.

На пресс-конференции представители ЦУМа рассказали, что к следующей зиме там откроется 3 больших ресторана и 14 корнеров. В фуд-холле будут представлены разные кухни мира.

Планируется изменить дизайн помещений внутри ТЦ и планировку. При этом фасад пока останется в прежнем виде, передает корреспондент «Реального времени».

Работы начнутся после Нового года, а завершить их планируется к зиме 2020 года.

Напомним, что о планах провести реконструкцию в ЦУМе ужа сообщали. Тогда говорилось, что обновленный фуд-холл должен стать точкой притяжения посетителей из других районов.

НедвижимостьБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    После нового года продолжится зима 2020 года. Если начнут то сразу и закончат??
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