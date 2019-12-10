Хабиров пообещал открыть в Уфе Евразийский федеральный университет

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал открыть в Уфе Евразийский федеральный университет. О планах он объявил во время послания Курултаю РБ.

«В республике будет также создан Евразийский федеральный университет. У нас богатые гуманитарные традиции, классические вузы, научные школы. Объединим все эти ресурсы и возможности в один университет», — рассказал глава РБ.

Также он объявил о планах открытия в Уфе интерната для одаренных детей. Учреждение будет работать с уклоном в математику и высокие технологии.