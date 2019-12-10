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Хабиров пообещал открыть в Уфе Евразийский федеральный университет

09:52, 10.12.2019
Хабиров пообещал открыть в Уфе Евразийский федеральный университет
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал открыть в Уфе Евразийский федеральный университет. О планах он объявил во время послания Курултаю РБ.

«В республике будет также создан Евразийский федеральный университет. У нас богатые гуманитарные традиции, классические вузы, научные школы. Объединим все эти ресурсы и возможности в один университет», — рассказал глава РБ.

Также он объявил о планах открытия в Уфе интерната для одаренных детей. Учреждение будет работать с уклоном в математику и высокие технологии.

ОбществоОбразованиеВласть Башкортостан
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