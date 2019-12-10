Игрок казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства

Волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии. Об этом сообщает местная газета Estado de Minas со ссылкой на правоохранительные органы.

Спортсмена обвиняют в сексуальном домогательстве по отношению к местной жительнице. 29-летняя женщина пожаловалась в полицию на то, что Нгапет шлепнул ее по ягодицам. Инцидент произошел в понедельник утром.

Сам Нгапет признал свою вину. По его словам, он перепутал женщину со своей подругой. Нгапет также заявил, что такой шлепок общепринят в волейболе в торжественных моментах во время матча.

Отметим, что происшествие случилось после окончания клубного чемпионата мира, где казанский «Зенит» занял третье место и завоевал бронзовые медали турнира.