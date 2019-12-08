«Зенит-Казань» стал третьим на клубном чемпионате мира по волейболу

Казанский «Зенит» в матче за третье место обыграл катарский «Аль-Райян» и стал бронзовым призером клубного чемпионата мира по волейболу.

Подопечные Алексея Вербова разгромили соперника со счетом 3:0. Во всех трех партиях преимущество казанцев было безоговорочным и «Зенит-Казань» спокойно довел дело до победы.

В финальном поединке итальянская «Лубе Чивитанова» оказалась сильнее хозяев турнира «Сада Крузейро» (3:1).

«Зенит-Казань» (Россия) — «Аль-Райян» (Катар) — 3-0 (25:21, 25:18, 25:17)