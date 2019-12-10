В России резко сократилась выдача кредитов населению

Аналитики заметили резкое падение на рынке кредитования. Однако эксперты, несмотря на сокращение, ожидают декабрьского роста за счет предновогодних трат.

Выдача кредитных карт оказалась минимальной за последние 9 месяцев, пишет «Коммерсант». Самое значительное падение произошло в сегменте кредитов наличными. Заключено на 100 тысяч меньше сделок, а их объем снизился более чем на 40 млрд рублей, подсчитали в БКИ «Эквифакс».

По мнению участников рынка, резкое торможение потребительского кредитования стало следствием принятых регулятором мер по охлаждению рынка розничного кредитования, а также значительной активности кредиторов в сентябре перед введением показателя долговой нагрузки (ПДН).

Ранее «Реальное время» писало, что в розничном кредитовании раздувается пузырь. Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов.