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В России резко сократилась выдача кредитов населению

08:44, 10.12.2019
В России резко сократилась выдача кредитов населению
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аналитики заметили резкое падение на рынке кредитования. Однако эксперты, несмотря на сокращение, ожидают декабрьского роста за счет предновогодних трат.

Выдача кредитных карт оказалась минимальной за последние 9 месяцев, пишет «Коммерсант». Самое значительное падение произошло в сегменте кредитов наличными. Заключено на 100 тысяч меньше сделок, а их объем снизился более чем на 40 млрд рублей, подсчитали в БКИ «Эквифакс».

По мнению участников рынка, резкое торможение потребительского кредитования стало следствием принятых регулятором мер по охлаждению рынка розничного кредитования, а также значительной активности кредиторов в сентябре перед введением показателя долговой нагрузки (ПДН).

Ранее «Реальное время» писало, что в розничном кредитовании раздувается пузырь. Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов.

АналитикаЭкономикаБанки
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