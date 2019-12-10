Казанский суд вынес приговор организатору и участникам лжеполицейской операции

Фото: "Реальное время" (на снимке - Гилязов)

Накануне Приволжский райсуд Казани огласил приговор по делу о похищении бизнесмена Артура Бикчантаева людьми с оружием и в полицейской форме в декабре 2018 года. Судья Ильнур Гарифуллин установил — похищения не было, Бикчантаева ненадолго лишили свободы и переквалифицировали действия пятерки обвиняемых с 126-й на 127 статью УК РФ.



Организатор этого «розыгрыша», интернет-предприниматель Айрат Гилязов, приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Его приятель Виталий Антонов к условному сроку 3,5 года. Еще трое участников «маски-шоу» на улице Чистопольской наказаны условными сроками в 3 года — это Александр Трофименко, Игорь Кукушкин и Владимир Цой, сообщили «Реальному времени» в Приволжском суде.

Напомним, за время суда потерпевший по данному делу Бикчантаев сам оказался в СИЗО — в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве с криптовалютой.

