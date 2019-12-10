Участники хакатона в Иннополисе разработали роботов-космонавтов и беспилотные поезда

В Университете Иннополис прошел хакатон по искусственному интеллекту InnoRoboHack, в котором участвовали 110 разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Архангельска, Марий Эл, Уфы, Казани и Иннополиса. Им нужно было в течение 48 часов создать прототипы по одному из двух треков — «Антропоморфная робототехника» и «Автономный транспорт».

В первом треке участники решали задания с роботом Федором, например, на борту МКС он должен был взять со стола и перенести контейнер в специальный бокс, а также заехать в гараж на Луне. Первое место в соревновании заняла команда Moscow Statics, далее идет Parovozic Thomas из Санкт-Петербурга и Innosteros из Казани и Иннополиса.

Задания по автономному транспорту включали разработку технологии автоматизированного управления железнодорожным составом без участия машиниста. Состязающимся предстояло найти рельсы с помощью данных, предоставляемых камерами машинного зрения. Первой стала команда innoteam123 из Казани и Иннополиса, второй и третьей — Synthesis из Москвы и Clover group из Казани.

За первое место победители получили по 100 тыс. рублей, за второе — по 50 тыс. рублей, за третье — по 30 тыс., сообщает пресс-служба Иннополиса.

Ранее сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на всемирной олимпиаде по робототехнике World Robot Olympiad (WRO) 2019. Университет Иннополис занимался подготовкой команды.