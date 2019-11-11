Сборная России заняла первое место на всемирной олимпиаде по робототехнике

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на всемирной олимпиаде по робототехнике World Robot Olympiad (WRO) 2019. Соревнования прошли в венгерском городе Дьере с 8 по 10 ноября в Венгрии, сообщила пресс-служба Университета Иннополис, который занимался подготовкой команды.

Так, команды из Миасса и Москвы взяли золотую и серебряную медали «основной» категории в младшей подгруппе, в старшей первое место заняла команда из Мытищ. В соревнованиях студентов бронзовая медаль досталась команде из Владивостока. В старшей возрастной подгруппе «творческой» категории участники из Санкт-Петербурга завоевали серебро.

Всего в олимпиаде принимали участие свыше 1,3 тыс. человек из 71 страны мира. Россию представляли 42 робототехника из Казани, Иннополиса, Санкт-Петербурга, Москвы и т. д.

Иннополис — город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.