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Татьяна Тарасова: «Те, кто говорят о завершении карьеры Загитовой, — бессовестные люди»

12:19, 09.12.2019
Татьяна Тарасова: «Те, кто говорят о завершении карьеры Загитовой, — бессовестные люди»
Фото: Youtube.com

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова подвергла критике экспертов и болельщиков, которые призывают завершить карьеру олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову.

«Многие говорят о завершении карьеры Загитовой? Как им не стыдно! Человек первый раз споткнулся, с ума сошли что ли? Они могильщиками работают все? Ни стыда, ни совести — ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди», — сказала Тарасова Sport24.

Напомним, Загитова заняла шестое место в финале Гран-при по фигурному катанию.

СпортФигурное катание
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