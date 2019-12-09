Татьяна Тарасова: «Те, кто говорят о завершении карьеры Загитовой, — бессовестные люди»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова подвергла критике экспертов и болельщиков, которые призывают завершить карьеру олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову.



«Многие говорят о завершении карьеры Загитовой? Как им не стыдно! Человек первый раз споткнулся, с ума сошли что ли? Они могильщиками работают все? Ни стыда, ни совести — ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди», — сказала Тарасова Sport24.

Напомним, Загитова заняла шестое место в финале Гран-при по фигурному катанию.