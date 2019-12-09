Это рекорд: стало известно, сколько потратила Казань на благоустройство в 2019 году

Фото: Олег Тихонов

В 2019 году на благоустройство общественных пространств Казани были выделены рекордные 1,5 млрд рублей. Это на 250 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Об этом сегодня рассказали в мэрии.

Сообщается, что 1,03 млрд были выделены из республиканского бюджета, еще 458 млн — из федерального. Работы произведены на Аллее Славы в жилом массиве Юдино, на бульваре по улице Абсалямова «Белые цветы», у входной группы экопарка «Дубрава», береговой линии Центра семьи «Казан» и пляжа озера Комсомольское в Дербышках.

Также благоустроена береговая линия озер Малое и Большое Лебяжье и продолжены работы по благоустройству набережных системы озер Кабан. На этих объектах возведены детские и спортивные площадки, пешеходные и велодорожки, системы освещения, установлены санитарные узлы, скамейки, урны, малые архитектурные формы, высажены зеленые насаждения и продуманы системы автополива — это лишь малая часть проведенных работ, сообщает пресс-служба.



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