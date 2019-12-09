Генпрокурор: по космодрому Восточный расследовалось более 160 дел

Фото: Пресс-служба прокуратуры РТ

По данным на ноябрь, различные правоохранительные органы расследовали 163 уголовных дела, касающихся строительства космодрома Восточный. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по 109 из них, рассказал Генпрокурор РФ Юрий Чайка.

«На ноябрь этого года с учетом соединения и выделения в отдельное производство расследование проводилось по 163 уголовным делам. Большинство из них [93] расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 — МВД, а еще два — ФСБ», — сообщил Чайка в интервью газете «Коммерсант».

Ущерб по всем делам оценивается в 20,9 млрд рублей. Суды уже вынесли 90 решений в отношении более сотни лиц.

Продолжается расследование по 25 делам с ущербом на 6,8 млрд рублей.

Напомним, в конце ноября следователи приходили в ПСО «Казань». Но в компании успокоили: СКР интересуют данные о предыдущем подрядчике.