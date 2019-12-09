Евгений Пашутин возглавил «Локомотив-Кубань»
«Локомотив-Кубань» объявил имя нового главного тренера клуба. Им стал российский специалист Евгений Пашутин.
В ноябре Луки Банки покинул пост главного тренера «Локомотива-Кубань», исполняющим обязанности был назначен Богдан Карайчич.
Отметим, что Пашутин уже работал в «Локомотиве» с 2012 по 2014 год. Вместе с клубом он выиграл Еврокубок (сезон-2012/13) и едва не вышел в плей-офф Евролиги (сезон-2013/14).
Ранее Пашутин ушел с поста тренера «Автодора» по обоюдному соглашению сторон.СпортБаскетбол
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