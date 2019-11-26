Евгений Пашутин покинул пост главного тренера «Автодора»

Баскетбольный клуб «Автодор» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Евгением Пашутиным. Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

«Несмотря на болезненное поражение от «Пармы», мы расстались с Евгением на очень хорошей ноте и с исключительно добрыми чувствами друг к другу. Пашутин — без преувеличения легенда саратовского «Автодора». Его заслуга и вклад в успехи клуба очень весомы.

Но жизнь течет и меняется. На данном этапе пути у нас не получилось. Не хочу публично вдаваться в подробности, ведь Евгений является для нас слишком уважаемым человеком. По возвращении из Перми он сам пришел ко мне и признал, что что-то не складывается с этой командой, и мы приняли взвешенное решение», — цитирует клуб президента «Автодора» Владимира Родионова.

Поводом для увольнения стало поражение от «Пармы» (81:97) в матче Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне «Автодор» выиграл два матча при семи поражениях и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице лиги.

Отметим, что Евгений Пашутин был единственным российским тренером в клубах Единой лиги ВТБ.