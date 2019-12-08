В Альметьевске на каскаде прудов спасли двух нетрезвых молодых людей, провалившихся под лед

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Альметьевске на каскаде прудов спасли двух нетрезвых молодых людей, провалившихся под лед.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 15:22 от диспетчера скорой помощи. Когда на место происшествия приехали спасатели, оказалось, что одного пострадавшего вытащил из воды фельдшер. Его товарищу помогли выбраться спасатели ПСП Альметьевска.

Пострадавшие, которые были в нетрезвом состоянии, были переданы медикам скорой помощи, после чего доставлены в приёмный покой ЦРБ Альметьевска в состоянии общего переохлаждения, сообщает пресс-служба МЧС по РТ

Ранее в Татарстане спасли лося, провалившегося под лед.