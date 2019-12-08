В Татарстане спасли лося провалившегося под лед

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

На реке Кама в Елабужском районе лось провалился под лед.

Сообщение об этом в 10:10. Выехавшие на место происшествия спасатели в зимнем гидрокостюме добрались до лося и обвязали его верёвкой.

Сначала они пытались использовать в качестве буксира СВП, но из-за большого веса животного , около 300 кг, вытащить лося из полыньи не удалось.

На помощь пришёл неизвестный мужчина на вездеходе «Шерп». Спасатель, пожелавший остаться неизвестным, вызвался дотянуть лося до берега. Животное сопроводили и убедились в его безопасности, а также провели профилактическую беседу с рыбаками, передает пресс-служба МЧС по РТ.