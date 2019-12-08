Дед Мороз назвал меню своего новогоднего стола

Всероссийский Дед Мороз рассказал о меню своего новогоднего стола. Так, волшебник будет встречать Новый год с соленьями и пирогами.

«Это будут пироги с рыбкой, картошкой, капустой, всевозможные соленья и грибы, которые Баба Жара заготовила из леса, самые разные ягоды», рассказал Дед Мороз.

Также он рассказал, что на праздничном столе будет квашеная капуста, богатая витамином С. Волшебник отметил, что ведет здоровый образ жизни и рекомендует это всем.

Также Дед Мороз рассказал, что он - любитель традиционной русской кухни, передает ТАСС.

Ранее сообщалось,что в Казани прошел праздник в честь юбилея Кыш Бабая, его резиденции в Арском районе РТ исполнилось 10 лет.