В Следкоме назвали сумму возмещенного ущерба по делам о коррупции

Следователи Следственного комитета за 9 месяцев этого года направили в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях. Правоохранителям удалось добиться возмещения ущерба на сумму более 2 млрд рублей, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 — ФССП», — сказал он.

Также Бастрыкин сообщил, что по коррупционным преступлениям возмещен ущерб на сумму 2,047 млрд рублей, арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений наложен на сумму 12,9 млрд рублей, передает ТАСС.

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