В МВД назвали средний размер взятки в бюджетной сфере Татарстана

В 2019 году средний размер взятки в бюджетной сфере Татарстана составил 102 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств УЭБ и ПК МВД по РТ Ильнур Хайруллин.

Всего было зарегистрировано 273 случая взяточничества, из которых 42 в особо крупном размере (более 150 тыс. рублей). Чаще всего взятку давали в сферах ЖКХ, образования, строительства, соцобеспечения и здравоохранения.

Ранее 21,7% жителей Татарстана признались, что не дают взятки, потому что они им не по карману.