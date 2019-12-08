Яруллин из «Ак Барса» получил травму и не поедет в сборную России
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин получил травму и пропустит матчи сборной России на Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Вместо Яруллина в сборную приглашен защитник «Металлурга» Виктор Антипин.
«В составе национальной сборной России на Кубок Первого канала замена: вместо получившего повреждение защитника Альберта Яруллина на сбор вызван Виктор Антипин», — говорится в сообщении ФХР.
Напомним, что ранее журналист Алексей Шевченко сообщил о травме вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.СпортХоккей Татарстан
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