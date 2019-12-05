Алексей Шевченко: «Вратарь «Ак Барса» Билялов травмирован»
Хоккейный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко сообщил, что вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов получил травму.
Голкипер не попадал в заявку казанской команды с конца ноября. Последним матчем Билялова стала игра 29 ноября против «Салавата Юлаева».
Таким образом, по словам Шевченко, вратарь не поедет в расположение сборной России на Кубок Первого канала.
Напомним, ранее Билялов побил рекорд российских чемпионатов по количеству проведенных «сухих» минут.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым