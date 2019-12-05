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Алексей Шевченко: «Вратарь «Ак Барса» Билялов травмирован»

17:52, 05.12.2019
Алексей Шевченко: «Вратарь «Ак Барса» Билялов травмирован»
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко сообщил, что вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов получил травму.

Голкипер не попадал в заявку казанской команды с конца ноября. Последним матчем Билялова стала игра 29 ноября против «Салавата Юлаева».

Таким образом, по словам Шевченко, вратарь не поедет в расположение сборной России на Кубок Первого канала.

Напомним, ранее Билялов побил рекорд российских чемпионатов по количеству проведенных «сухих» минут.

СпортХоккей Татарстан
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