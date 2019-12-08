Аналитики назвали самые популярные автомобили в России за ноябрь

Эксперты подсчитали продажи на российском авторынке и назвали самые популярные машины ноября. В рейтинге лидирует LADA.

За прошедший месяц российская компания реализовала 31 217 автомобилей, передает «Автостат».

Сильно отстают от лидера KIA и Hyundai, расположившиеся на втором и третьем местах рейтинга. Показатели корейских автопроизводителей составили 19 612 и 16 314 экземпляров соответственно.

В топ-5 марок по продажам в России вошли также Renault (12 833 единицы) и Volkswagen (9 160 единиц).

Десятка лидеров включает в себя Skoda (9 050 единиц), Toyota (8 806 единиц), GAZ (6 309 единиц), Nissan (5 113 единицы) и Mitsubishi (4 124 единицы).

Ранее аналитики подсчитали, что самыми популярными авто с механической коробкой передач также стала марка LADA. За 9 месяцев в России продано 239,3 тысячи моделей.