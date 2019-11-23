Аналитики рассказали о 10 самых популярных машинах с «механикой» в России

Аналитическое агентство «Автостат» назвало самые популярные автомобили с механической коробкой передач.

Так, за 9 месяцев этого года в России продали 486 тыс. новых легковых авто с механической коробкой передач, что составляет 41% от общего объема рынка страны. 94% продаваемых машин с «механикой» приходится всего лишь на 10 марок.

Согласно исследованию, самыми продаваемыми стали автомобили Lada — 239,3 тыс. единиц. Второе место заняли машины марки Renault с объемом продаж 71, 5 тыс. машин. Третью строчку занял Hyundai. В России купили 28,9 тыс. автомобилей с «механикой» этой марки.

В топ-10 также вошли следующие марки машин: Kia (25,6 тыс. проданных машин), Skoda (19,9 тыс. машин.), Volkswagen (19,8 тыс. машин), Chevrolet (15,5 тыс. машин), Datsun (13,4 тыс. машин), а также УАЗ (12,8 тыс.) и Nissan (11,4 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Казани резко вырос спрос на автозапчасти.