В Татарстане средняя зарплата в сфере сельского хозяйства выросла на 11%

В Татарстане средняя зарплата в сфере сельского хозяйства увеличилась на 11%.

«Объем валовой продукции ожидается в 242 млрд руб., индекс производства составит 103,6%. Положительная динамика в экономике отрасли дала возможность повысить уровень среднемесячной заработной платы на 11% к прошлому году», — отметил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

Так, среднемесячная заработная плата в сфере агропромышленного комплекса за 10 месяцев текущего года составила 26,5 тыс. руб. с учетом пищевой промышленности, в сельском хозяйстве — 24,9 тыс. рублей.

Кроме того, республика заняла четвертое место среди регионов ПФО по уровню зарплаты работников. В лидерах по этому показателю Пензенская область, Марий Эл и Мордовия. Зяббаров подчеркнул, что в данном рейтинге Татарстан поднялся на две позиции, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане аграрии планируют приобрести более 2,2 тысячи единиц самоходной техники.

