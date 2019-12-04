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Промышленность

В Татарстане аграрии планируют приобрести более 2,2 тыс единиц техники

20:48, 04.12.2019
В Татарстане аграрии планируют приобрести более 2,2 тыс единиц техники
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане аграрии планируют приобрести более 2,2 тыс единиц самоходной техники, рассказал гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

«В рамках определения потребности в лизинге техники на трехлетний период аграрии Татарстана заявили о планах по приобретению более 2,2 тыс. единиц самоходной техники. Мы готовы поддержать сельхозтоваропроизводителей Республики в их желании технически перевооружить свои предприятия», — отметил он.

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Во время встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия Росагролизинга с предприятиями Республики, региональные меры поддержки аграриев, приобретающих СХТ с использованием механизма льготного лизинга, а также техническое перевооружение объектов мелиорации, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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